VIDEO Procurio snimak ubistva ruskog generala Kirilova – trenutak eksplozije u Moskvi

: Visokopozicionirani general ruskih oružanih snaga i njegov pomoćnik poginuli su u eksploziji u Moskvi.

General-pukovnik Igor Kirilov, načelnik Snaga za nuklearnu, biološku i hemijsku odbranu, napuštao je stambeni blok rano u utorak kada je eksplodirala naprava sakrivena u skuteru, saopštio je ruski Istražni komitet. Naprava je detonirana daljinski, potvrdili su ruski bezbednosni izvori državnoj novinskoj agenciji TASS. Sada se na mrežama pojavio snimak eksplozije. A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has