Petković nakon sastanka u Briselu: Otklonjena prepreka za Deklaraciju o nestalima, važna je ZSO i deeskalacija na Kosovu

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je izjavio u Briselu da je otklonjena i poslednja prepreka kada je reč o primeni Deklaracije o nestalim osobama.

On je, nakon sastanaka sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i glavnim pregovaračem Kosova Besnikom Bisljimijem naglasio značaj tog dogovora, preneli su beogradski mediji. "Imamo Deklaraciju, imamo Pravilnik o radu i dogovorili smo sada i zajedničku komisiju, koja će da pruži podršku radnoj grupi kojom predsedava, kao i do sada, Međunarodni komitet Crvenog krsta", kazao je on. To je, kako je naveo, "ono što je za nas