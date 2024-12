Johanis: Produženje mog predsedničkog mandata u skladu sa Ustavom Rumunije

Rumunski predsednik Klaus Johanis izjavio je danas da je produženje njegovog mandata na mestu predsednika, nakon otkazivanja predsedničkih izbora, u skladu sa Ustavom i zakonima te zemlje.

- Kako da odem ako mi Ustav kaže da ostanem? To nije izbor. Ako bih otišao, to bi značilo da (treba da) podnesem ostavku - rekao je Klaus Johanis novinarima u Briselu. On je dodao da bi morao da postoji ''izuzetno čvrst'' razlog da podnese ostavku, naglasivši da odluka da se zadrži da funkciji predsednika nije njegova, već je određena Ustavom, prenosi Ađerpres. - Stvari su ustavno jasne, pravno jasne - istakao je on, rekavši da političari koji tvrde suprotno žele