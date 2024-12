Opozicioni lider Dragan Đilas napadnut u Beogradu, SNS: „On je izazvao tuču"

BBC News pre 2 minuta

Fonet Dragan Đilas, predsednik parlamentarne opozicione Stranke slobode i pravde (arhivska fotografija)

Grupa muškaraca fizički je napala srpskog opozicionog političara Dragana Đilasa i člana njegove stranke u Beogradu u noći između četvrtka i petka, a iz Srpske napredne stranke optužuju Đilasa da je on izazvao sukob.

Mladići su lepili plakate na kojima se lider Stranke slobode i pravde (SSP), najveće opozicione partije u Skupštini Srbije, optužuje da je ukrao državni novac, kada su im Đilas i Đorđe Aleksić, član SSP-a prišli, objavila je poslanica te stranke Marinika Tepić uz snimak događaja na društvenoj mreži Iks.

Policija se još nije oglasila.

Đilasova stranka je saopštila da je među napadačima bio Luka Petrović, visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i sekretar za investicije u beogradskoj upravi.

Na konferenciji za novinare u petak ujutru, Luka Petrović je potvrdio da je bio na mestu sukoba, tvrdeći da je incidente i tuču izazvao Đilas, nazivajući ga „totalnim idiotom".

„Omladina SNS-a je samo radila svoj posao lepeći plakate, dok je Đilas sa svojim telohraniteljom napao omladinu koja je itekako umela da se brani", rekao je Petrović.

Đilas i Aleksić su posle sukoba otišli u Urgentni centar na pregled.

Šta se desilo?

Na snimku SSP-a objavljenom na društvenim mrežama vidi se grupa muškaraca sa kapuljačama preko glava kako stoje pored zida na ulici u opštini Voždovac na kojem su bili izlepljeni plakati protiv Đilasa, a na jednom grafitu piše da je „lopov".

Slični plakati protiv Dragana Đilasa, ali i drugih opozicionih predstavnika, i ranije su se pojavljivali na ulicama Beograda i drugim mestima.

U pratnji njegovog saradnika, Đilas prilazi grupi mladića i pita ih: „Šta to lepite? Ovo je laž".

Muškarac mu odgovara: „Šta je problem? Ti si lopov".

Usledilo je komešanje i koškanje i čuje se muški glas: „Bez tuče".

Potom se na snimku SSP-a vidi razmena udaraca, i čuje se ženski glas, koja sve vreme snima mobilnim telefonom, i obraća se grupi mladića: „Samo recite ko vas je poslao".

Na snimku se potom vidi kako se grupa muškaraca i Đilas sukobljavaju, a ženski glas izgovara: „Evo, tuku opozicionog lidera".

Čini se da je Đorđe Aleksić, koji je bio sa Draganom Đilasom, pokušao da spreči da dođe do fizičkog sukoba, da bi potom nekoliko muškaraca počeli da ga udaraju po leđima, a potom i šutiraju dok leži na ulici.

„Alooo, policija, dosta, dosta", ponovo se čuje ženski glas.

Đorđe Aleksić je ispričao za N1 da kada su oborili Dragana Đilasa na ulicu, „počeli su doslovno krvnički da ga šutiraju".

„Ja sam legao preko njega, i oni su nastavili da nas šutiraju obojicu", rekao je Aleksić.

Đilas i Aleksić su potom otišli na pregled u Urgentni centar, gde im je utvrđeno više povreda, preneli su mediji.

Šta kaže Đilas, a šta SNS?

„To nije bila tuča - sigurno nismo nas dvojica došla da se bijemo sa njih deset", rekao je Đilas za N1 posle pregleda.

„Mislio sam do večeras da me štiti to što sam narodni poslanik i lider opozicione stranke - očigledno oni ne prezaju ni od čega. Mogu samo da posavetujem ljudima da sačuvaju mir i život jer je ljudska glava vrednija od bilo čega", rekao je lider SSP.

Luka Petrović, funkcioner SNS, odgovorio je da se „jedna od najnormalnijih i najredovnijih stranačkih akcija koje sprovodi omladina SNS pretvorila u krvnički obračun sa totalnim idiotom kakav je Dragan Đilas".

On je rekao da je „omladina SNS mirno stajala na ulici i lepila plakate, dok je Đilas došao ciljano".

„Njih dvojica su odmah krenuli da kidišu na omladinu", rekao je Petrović i dodao da je Đilas prvi udario njega.

Kaže da se Đilasu „nije svidelo kakve plakate lepe".

„Mislili su da će naša omladina da se uplaši i da pobegne od Đilasovih batinaša, ali neće", rekao je Petrović i dodao da je „ponosan na omladinu koja je sinoć bila sa njim".

Marinika Tepić, republička poslanica Stranke slobode i pravde, optužuje vlast za „fašizam", a predsednik opozicione Nove Demokratske stranke Srbije Miloš Jovaović poziva na „blokadu rada Skupštine Srbije i svih drugih institucija u državi", preneo je Fonet.

Novi težak incident usledio je dok širom Srbije traju protesti opozicije, aktivista građanskih pokreta i studenata, koji traže krivičnu i političku odgovornost za pad nadstrešnice na nedavno rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu kada je poginulo 15 ljudi, a dvoje teško povređeno.

Pogledajte video: Udarci, guranje i komešanje u Skupštini Srbije

Ko je Dragan Đilas?

Dragan Đilas je bio ministar u Vladi Srbije, gradonačelnik Beograda i predsednik Košarkaškog saveza Srbije.

Veći deo političke karijere bio je član Demokratske stranke, iz koje je izašao 2016, da bi 2019. formirao Stranku slobode i pravde.

SSP u parlamentu Srbije ima 12 mesta i zajedno sa drugim opozicionim partijama oštro kritikuje poteze vladajuće Srpske napredne stranke.

(BBC News, 12.20.2024)