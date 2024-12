UŽIVO: Efes se ekspresno vratio u meč

Partizan će u okviru 17. kola Evrolige gostovati Efesu u Istanbulu, uz direktan prenos na SK 1, od 18,30 časova.

Partizan je sjajnu seriju od osam pobeda u svim takmičenjima prekinuo porazom protiv Budućnosti u Areni u okviru ABA lige, na to se nadoveazo neuspeh na istom mestu protiv Asvela u Evroligi. Žele crno-bli da posle još jednog duplog kola eminentnog evropskog klupskog takmičenja stignu makar do polovičnog skora. Za to će im biti potrebna mnogo bolja igra protiv ekipe koja je jača i kvalitetnija od Asvela. I to još u gostima. No, znao je Partizan protiv Efesa da slavi