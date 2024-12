Stojković: "Naklon i poštovanje za TSC, podvig Borca vredan pažnje!"

Izabranici Jovana Damjanovića slavili su na domaćem terenu protiv ekipe Noe iz Jermenije rezultatom 4:3, te tako obezbedili mogućnost da se bore za osminu finala trećeg po jačini evropskog takmičenja.

TSC će igrati dvomeč sa ekipom Jagijelonije iz Poljske. "Rezultat koji je ekipa Jovana Damjanovića ostvarila ove sezone zaslužuje duboki naklon i svako poštovanje. Sa budžetom koji ne može da se poredi sa većinom učesnika evropskih takmičenja, uspeli su da nadmaše sva očekivanja i izbore evropsko proleće. To je još jedan dokaz kako se mudrim i profesionalnim pristupom i vođenjem kluba stiže do velikih ciljeva", kazao je Stojković, prenosi sajt FSS. On je čestitao i