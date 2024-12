Automobil uleteo u ljude na božićnom sajmu u Nemačkoj, najmanje dvoje mrtvih, 68 ranjenih, isplivali detalji o vozaču (VIDEO)

Automobil je uleteo u ljude na božićnom sajmu u Magdeburgu u istočnoj Nemačkoj, javljaju lokalni mediji, prenosi BBC.

Nemački mediji su objavili da su najmanje dve osobe stradale, a 68 ljudi je povređeno, od toga 15 teško, prenosi Index. Premijer pokrajine Saksonija-Anhalt Rajner Haselof izjavio je da je među ubijenima i malo dete. Na video snimku na društvenim mrežama vidi se izvestan broj ljudi koji leže na zemlji i hitne službe, piše BBC.