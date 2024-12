Protesti zbog napada u Magdeburgu: Građani nose nemačke zastave i skandiraju protiv Šolcove imigracione politike

Protesti protiv masovne imigracije izbili su večeras u Nemačkoj, dan nakon napada kolima na božićni vašar u Magdeburgu, u kojem je ubijeno najmanje pet ljudi, a više od 200 povređeno.

Uhapšen je osumnjičeni iz Saudijske Arabije, koji je radio kao psihijatar, što je bio povod desničarima da izraze nezadovoljstvo zbog imigracione politike vlade i nesposobnosti da zaštiti građane od napada. BREAKING: Protests against mass-immigration erupt in Germany tonight after the Magdeburg terror attack. The protesters are chanting: “Deportations now” pic.twitter.com/nzA2VdFdFo — Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2024 Nešto posle 19 časova, tačno 24 sata