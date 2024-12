Krkobabić: Ulaganje u mlade ljude nije kampanja, već strateško opredeljenje Srbije

BEOGRAD - Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je da ulaganje u mlade ljude nije kampanja, već strateško opredeljenje Srbije i dodao je da je država na strani mladih.

''Ti ljudi, muškarci, žene, pogotovo ti mlađi ljudi, moraju da znaju da je država na njihovoj strani, da ne brinu. U toj raspodeli narodnih para, oni nisu zaboravljeni'', rekao je Krkobabić za Tanjug. Krkobabić je rekao, povodom realizacije programa Ministarstva za brigu o selu kojim se mladima besplatno dodeljuju kuće na selu, da je važno da mladi budu upoznati sa konkursom, kao i da se on odnosi na ljude do 45 godina. ''Konkurs se odnosi na ljude do 45 godina, a