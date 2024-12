Otvaranje deonice Moravskog koridora, Vučić: Građani od sutra od 9 sati mogu auto-putem do Vrnjačke Banje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa članovima vlade, predstavnicima izvođača radova i medija obilazi novu deonicu auto-puta od Koševa kod Kruševca do Vrnjačke Banje, dugu 30 kilometara koja se danas otvara, a najavio je da će do kraja sledeće godine biti završena i poslednja deonica od Kraljeva do Čačka.

Novom deonicom auto-puta od Kruševca do Vrnajčke Banje građani će moći da putuju od sutra ujutru u 9.00 sati. Reč je o deonicama autoputa Pojate - Preljina (Moravskog koridora), koji će biti dug ukupno 112,4 kilometara. "Kako stvari stoje završićemo Kraljevo - Čačak, to jest Adrani - Preljina do kraja sledeće godine, s tim što će ostati deo Banja - Vrbe, predgrađe Kraljeva, od 12 km nezavršenih za 2026. godinu", rekao je. Naglasio je da je veoma važno što je