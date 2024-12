Incident na Slaviji: Kokanovića skidali s traktora, Petkovića privela policija zbog vređanja

Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar stigao je traktorom u Beograd da prisustvuje današnjem protestu na Slaviji studenata, poljoprivrednika i građana.

On je parkirao traktor u Makenzijevoj ulici iznad Slavije, rekavši da je put bio odličan, „ide baćuška kao lud, jedino ležeći policajci muče malo, neudobni, gazili smo ih vazda“. Narodna policija uhapsila traktor pic.twitter.com/qHJxXlt9In — Luka Babić (@ZaBabic) December 22, 2024 Međutim, došli su pripadnici policije, koji su opkolili Kokanovićev traktor. Kako je on rekao reporterki N1, on je pošto je traktor parkirao iznad Slavije, otišao na ETF u posetu