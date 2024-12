Prenos, Crvena Zvezda - čukarički: Šta se ovo dešava? Gol za golom, tresu se mreže na "Marakani"! (video)

Fudbaler Crvene zvezde dočekuju ekipu Čukaričkog u 20. kolu Superlige Srbije, a prenos uživo možete pratiti na portalu "Novosti".

FOTO: FK Crvena zvezda 62' - Gol, Zvezda je izjednačila iz penala - 2:2, Šerif Endiaje je strelac! 61' - Luka Ilić je glavom zahvatio loptu, a ona pogodila igrača Čukaričkog, Cvetkovića, u ruku, i to je jednaesterac. Miladinović dobija žuti karton zbog protesta. A onda i još jedan njegov saigrač... Ivanović je u pitanju. 60' - Penal za Zvezdu! 58' - Lopta se srećno odbila do Uroša Miladinovića, a on se sjajnom fintom oslobodio Mimovića i još lepšim, udarcem vrhom