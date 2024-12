Petković: Protivpravna odluka CIK-a Kosova o zabrani učešća Srpskoj listi na izborima

Beta pre 1 sat

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da Beograd očekuje reakciju međunarodne zajednice jer "protivpravnom odlukom" Prištine nije potvrđena prijava Srpske liste za učešće na parlamentarnim izborima 9. februara. Centralna izborna komisija (CIK) Kosova nije ranije danas potvrdila prijavu Srpsku listu za učešće na parlamentarnim izborima 9. februara zbog navodnih nacionalističkih poziva njenog predsednika Zlatana Eleka. Petković je u saopštenju ocenio da je to "najbolji pokazatelj koliko su se Priština i njeni poslušnici uplašili srpskog jedinstva i sloge, ali i snage kandidata Srpske liste". "Znaju u Prištini dobro da ne mogu da pobede Srpsku listu, pa hoće da je zabrane!", kazao je on, piše u saopštenju. On je optužio (premijera Kosova) Aljbina Kurtija za pokušaj protivpravne zabrane učešće Srpske liste (najveće stranke Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda) na predstojećim izborima. Dodao je da je Kurti krenuo "u pokušaj eliminacije Srpske liste", te da mu, kako je ukazao, " to neće poći za rukom kao što neće moći da na poslanička mesta instalira svoje poslušnike". "O ovom novom nasilju i protivpravnim potezima Prištine obavestili smo kompletnu međunarodnu zajednicu i očekujemo njihovu adekvatnu i beskompromisnu reakciju",dodao je on. Za učešće na parlamentarnim izborima na Kosovu 9. februara bilo se prijavilo šest srpskih stranaka koje će se nadmetati za deset zagarantovanih mesta za srpsku zajednicu. Skupština Kosova inače ima 120 poslanika. Vučić o odluci CIK Kosova: Kurti uz pomoć saveznika hoće da istrebi srpski narod Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je ponovo optužio kosovskog premijera Aljbina Kurtija da uz pomoć saveznika "hoće da istrebi" srpski narod sa Kosova. Komentarišući odluku Centralne izborne komisije Kosova da ne potvrdi prijavu Srpske liste za učešće na parlamentarnim izborima na Kosovu 9. februara, Vučić je na Instagramu naveo da Kurti "upravo pokušava da odstrani jedinog političkog protivnika". "Aljbin Kurti upravo pokušava da odstrani jedinog političkog protivnika na Kosovu i Metohiji, a to je Srpska lista. Kurti uz pomoć svojih saveznika hoće da istrebi srpski narod iz južne pokrajine", naveo je Vučić. On je napisao i da je srpski narod u Republici Srpskoj "u sve težoj situaciji" i dodao da će tim povodom od sutra zasedati i Skupština Republike Srpske. "Takođe, očekujem da u narednih sedam dana budu obelodanjene američke sankcije protiv Naftne industrije Srbije. Kada tome dodate ostrašćene napade različitih grupa za pritisak unutar zemlje, jasno je svima da je konačni cilj urušavanje Srbije", naveo je Vučić. Vučić je te poruke objavio uz sliku na kojoj se krsti i dodao: "Ako je Bog sa tobom, čega se bojiš? Ako nije, čemu se nadaš?"

(Beta, 23.12.2024)