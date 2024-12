Pad temperature sa kišom koja će preći u sneg, temperatura do 7 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a sa padom temperature kiša će preći u sneg i u nižim predelima, i to ujutru i pre podne na severu i zapadu Srbije, a posle podne i uveče i u ostalim delovima zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U upozorenju za područje Srbije na snežne padavine, za period od 23. do 25. decembra, RHMZ navodi da se početkom sledeće sedmice najviše snega očekuje u brdsko-planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije, gde će pasti od 20 do 40 cm snega, lokalno i više. Danas se u nižim predelima očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od jednog do 10 centimetara, a u brdsko-planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više.