Pevač plakao pred svima: Devojka mu tik pred veselje saopštila da je trudna, a tek su ga preplavile emocije kad je na slavlju čuo ovo - oduševljeno poručuje: "Hvala Bogu!" (video)

Pevač Uroš Živković sinoć je napravio promociju za drugi deo svog novog albuma, a veliki broj poznatih ličnosti došao je da ga podrži. U jednom trenutku pojavila se i njegova izabranica Jovana, koja je u blagoslovenom stanju, a Uroš ne krije sreću zbog lepe vesti.

- Apsolutno sam spreman da postanem otac. To smo želeli, planirali... Nisam to uradio vruće glave, da kažem, to je stvarno iz srca, iz ljubavi, jedva čekam - rekao je on prvo, pa priznao da li je plakao kad je saznao da će potati tata. - Bilo je mnogo suza. Mnogo, mnogo! Taj dan kad mi je Jovana rekla sam se isplakao, a onda smo otišli na jedno veselje i prva pesma gde se spominje dete sam počeo da ronim suze opet... (smeh) Hvala Bogu, to je moja velika želja! -