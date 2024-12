Zbog utaje poreza i poreske prevare u vezi sa PDV uhapšene tri osobe

Tri osobe su uhapšene, a protiv još sedam će biti podnete krivične prijave u vezi sa otkrivanjem poreskih krivičnih dela, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela poreska utaja i poreska prevara u vezi sa PDV uhapšeni su Z. M. (36) iz Mionice, kao i odgovorna lica "Familija Market" N. V. (43) i "MDE IT Solutions" L. I. (45). Krivična prijava u redovnom postupku biće podneta protiv M. L. (27), kao i odgovornih lica A. F. (44) "Ekemeks" Pančevo, N. J. (49) "VS Trejd plus", K. J. (34) i M. R. (27) "Biftek", S. F. (24) "Komrent 015" i D. S. (45) "SD Milpex 015".