Uživo pogledajte kako će se ogroman snežni oblak kretati nad Srbijom: Sve zavejano, drveće pada, a saobraćaj u kolapsu! Desetine hiljada ljudi bez struje

Sneg u većem delu Srbije pada od juče posle podne.

Najviše pada na zapadu Srbije, gde je upaljen i crveni meteo alarm, a ima ga dosta i u Bačkoj, Sremu, kao i u Beogradu. RHMZ Srbije rano jutros izdao je upozorenje gde se danas očekuju najintenzivnije snežne padavine a to su Mačvanski, Кolubarski, Zlatiborski, Raški i Moravički okrug, gde se u nižim predelima do srede 25. decembra, očekuje od 20 do 40 centimetara, a na planinama preko 50 cm novog snega. Crveni meteo alarm je na snazi u zapadnoj i jugozapadnoj