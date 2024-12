Sneg u celoj Srbiji, na planinama se očekuje i do pola metra, u delovima Beograda otežan saobraćaj

U Srbiji je oblačno vreme sa snegom u većini krajeva.

Sneg će najviše padati na zapadu zemlje, gde je na snazi crveni meteo alarm. U planinskim predelima očekuje se i do pola metra snežnog pokrivača. RHMZ upozorava da se najintenzivnije snežne padavine očekuju u Mačvanskom, Kolubarskom, Zlatiborskom, Raškom i Moravičkom okrugu, gde se u nižim predelima do srede očekuje od 20 do 40 cm, a na planinama preko 50 cm novog snega. Sneg će padati i u ostalim krajevima Srbije. Na području Beograda danas dalјe povećanje visine