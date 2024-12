Bankar sa deviznih računa klijenata prisvojio više od 68.000 evra

ŠABAC - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su V. I. (1983) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

On je kao odgovorno lice ekspoziture jedne banke u Šapcu, kako se sumnja, od juna do decembra ove godine, koristeći svoj položaj i prekoračenjem ovlašćenja, podizao novac sa deviznih računa klijenata banke čime je sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 68.000 evra i 4.000 švajcarskih franaka, dok je banci naneo štetu u navedenom iznosu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.