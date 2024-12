Oglasio se pevač koji je priveden sa gogom Sekulić: Otkrio šta se sve dešavalo na granici: "držali su nas, nastao je opšti haos"

Folk pevačica Goga Sekulić uhapšena je večeras na granici između Hrvatske i Bosne, zajedno sa kolegom Aleksandrom Misojčićem Xanderom.

On se sada oglasio za Blic, pa je potvrdio šta se desilo na granici. - Dogodilo se to da su nas iz nepoznatog razloga uhapsili i držali, bez bilo kakvog razloga. Niko nije pokušao nelegalno da pređe granicu, već smo promašili granični prelaz i nastao je opšti haos. Nakon što su nas pustili, rekli su da moramo da platimo kaznu. Ovo nam se nikada do sada nije dogodilo. Sreća u ovoj nesreći je da smo uspeli da stignemo na nastup. Nadamo se da ćemo imati večeras sjajan