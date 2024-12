Vučić na tribini „Budućnost, a ne prošlost“: Nećemo dati ni Srbiju ni Kosovo, ni ovima plaćenim spolja ni drugima

Mi imamo samo jednu Srbiju, samo jednu otadžbinu i nećemo je dati nikome, ni Kosovo i Metohiju, ni Srbiju u celini nikome nećemo dati, ni ovima plaćenim spolja, ni svima drugima koji misle da nam državu otmu, poručio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić na tribini „Budućnost, a ne prošlost“, u Sava centru.

On je poručio mladima da postavljaju visoko ciljeve i da se bore za njih. „Život je borba, to vam je moj ključni savet. Borite se u svakom trenutku i ne odustajte od svojih ideala po bilo koju cenu. Ne prihvatajte pritisak, ne prihvatajte da vas plaše i nemojte da vam strah kalja obraz, jer na kraju uvek ćete da poštujete i da se divite samo hrabrim ljudima koji imaju principe, moral i snagu i koji vole svoju zemlju“, istakao je Vučić. On je rekao da danas Srbiju