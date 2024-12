„Sumnja se da je on juče u Aleksincu više puta udario tupim delom sekire svoju šezdesetogodišnju partnerku“, saopštila je policija. Šezdesetogodišnja žena zbrinuta je u Opštoj bolnici u Aleksincu, gde su joj konstatovane lake telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Aleksincu.