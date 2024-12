BLOG: Raskrsnica u Novom Sadu bila blokirana dva sata, podrška studentima stigla iz dijaspore

Novosadski studenti organizovali su danas protestnu šetnju i blokadu, iako je sednica Skupštine Novog Sada, kojoj su hteli da prisustvuju, odložena po drugi put.

Studenti su se okupili u 10 sati na platou između FTN-a i Pravnog fakulteta, a potom su pešačili do TC Promenade gde su od 10.20 do 11.52 blokirali raskrsnicu Bulevara cara Lazara i Bulevara oslobođenja. Potom je u 11.52 održan 15-minutni pomen poginulima u padu nadstrešnice. Najavili su da će u ponedeljak biti ispred zgrade Skupštine Novog Sada i tražiti da prisustvuju sednici tog tela. Kako kažu, zahtev za to im je već dva puta odbijen. I u drugim gradovima