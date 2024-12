Vučić uručio ugovore najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih škola

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji kojima su danas dodeljeni ugovori o radu i poručio da su kao najbolji među svojim vršnjacima dobili poštovanje države i obavezu da leče ljude u Srbiji i pomognu im u očuvanju zdravlja.

"Ponosan sam što danas po šesti put, čini mi se, dodeljujemo ugovore o radu. To jeste bila naša ideja svojevremeno, to je naš posao. I svi mladi ljudi u sali, a normalno je da negde uvek imaju dozu rezerve, ako ne i otpora prema onima koji su na vlasti, posebno u eri socijalnih mreža, ako ne danas, sutra će osetiti ponos zbog onoga čemu su danas prisustvovali", rekao je Vučić u Palati Srbija. On je svima koji su dobili ugovore čestitao na njihovoj izvrsnosti,