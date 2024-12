Direktor ABA lige odgovorio Obradoviću: "Dajte dokaze za krađu, pa idemo zajedno u policiju"

Milija Vojinović, direktor ABA lige, govorio je o nedavno objavljenim optužbama za loše suđenje.

Trener Partizana Željko Obradović je istakao da je ABA liga neozbiljno takmičenje, a s njegovim stavovima složio se i prvi čovek podgoričke Budućnosti Dragan Bokan. Direktor ABA lige Milija Vojinović je u razgovoru za Mondo odgovorio na ove tvrdnje. On rekao da razume kada klubovi ukazuju na to da "od priznavanja grešaka nemaju ništa", kao i da ne razume kada se od grešaka prave "teorije zavere". "Verujte mi, to je pitanje, na koje svi pokušavamo da pronađemo