Kineska svemirska raketa eksplodirala nakon što je lanisrana na severozapadu Kine

PEKING - Kineska svemirska raketa-nosač Liđijan-1 Y6 eksplodirala je jutros nakon aktiviranja sistema za samouništenje pošto je došlo do problema tokom leta posle lansiranja na severozapadu Kine, saopštila je kineska kompanija CAS Space koja je lider u komercijalnim svemirskim letovima.

Raketa je eksplodirala nakon što je došlo do problema tokom leta u trećoj fazi, oko tri sekunde nakon paljenja motora, navodi se u saopštenju, prenela je Sinhua. Ističe se da je to dovelo do aktiviranja autonomnog sistema kontrole bezbednosti, što je dovelo do samouništenja rakete.