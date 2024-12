Jokić ponovo održao predavanje saigračima: Mislite šta možete da uradite za tim, ne za mene

Nikola Jokić je zabeležio svoj 142. tripl-dabl u karijeri, međutim, njegov Denver je izgubio od Klivlenda sa 142:135.

Posle meča najbolji košarkaš na svetu pokušao je da objasni šta se dešava sa ekipom koja je pre dve sezone bila šampion NBA lige. „Mislim da treba da počnemo da razmišljamo o tome šta svako od nas može da uradi za tim da pomogne, a ne šta tim može da uradi da pomogne meni. Da li je to skrinovanje? Da li je to roling? Da li je to dodavanje? Da li je to šutiranje? Da li su to skokovi? Da li je to odbrana? Mislim da bi trebalo sve usmeriti u ovom pravcu, ne u onom