Sutra će biti otvorena brza saobraćajnica koja spaja Mačvu i Podrinje, čime je završena još jedna fantastična stvar za Srbiju, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić. "Sutra se otvara 54,5 km brze saobraćajnice koja spaja Mačvu i Podrinje, Šabac i Loznicu.

Da, verovali ili ne, završili smo na vreme posao koji je san svih prethodnih generacija", napisao je predsednik Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav i podelio video-snimak te deonice zabeležen dronom. Predsednik Vučić je istakao da "bez velikih snova nema ni velikih dela" i da su "uprkos brojnim opstrukcijama, političkim ometanjima i napadima završili još jednu fantastičnu