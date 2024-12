Čija su naša deca

Da li će roditelji tražiti od države da im vrati sve što su do sada uložili u decu, kad već ona, kao što Đuka tvrdi, zapravo i nisu njihova, već državna, ostaje da se vidi. Ako se to desi, biće to još jedan napad ne na državu, već na Vučića. Pa zna se ko je jedan i jedini otac nacije

Mnogo toga dešavalo se u prethodnih nekoliko dana. Omladina se ne smiruje, studenti blokiraju li blokiraju, a i srednjoškolci su se toliko uzjogunili da je država odlučila da uradi nešto neverovatno – da proglasi zimski raspust čak nedelju dana ranije. Neko se dosetio da primeni taktiku „ne možeš blokirati nastavu ako nema nastave“. Zvanično su saopštili da je reč o bezbednosti, zdravlju i dobrobiti svih koji su uključeni u obrazovni proces, mada je to čudno, jer