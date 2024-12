Vremenska prognoza 29. decembar 2024.

Čuvajte se poledice. Biće i magle, koja će se sutra ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Ujutru minus u celoj Srbiji, a najviša temperatura od nule do 6 stepeni. I u Beogradu jutro hladno s maglom. U nižim delovima grada magla će se duže zadržati, dok se u višim delovima Beograda tokm dana očekuju sunčani intervali. Najviša temperatura 4 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 29.12.2024. Nedelja: Ujutro slab do umeren mraz i poledica (usled zaleđivanja mokrih površina). U nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura u većini mesta od -6 do -1, lokalno i niža, a najviša od 0 do 6 stepeni. Upozorenje: