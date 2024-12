Kako je sada Deda Mraz iz krnjače koji je sinoć pao sa 13 metara: Poznato i koje sve povrede ima

Muškarac obučen u kostim Deda Mraza pao je sinoć sa 13 metara visine na novogodišnjem vašaru u Krnjači, a kako se saznaje, on je sada dobro.

Nesreća se dogodila juče oko 19 sati u Krnjači, a više desetina ljudi je prisustvovalo događaju, među njima i deca. Deda Mraz je pokušao da se spusti užetom sa zgrade, ipak, brada mu se zapetljala za njega i došlo je do komplikacija. On je pokušao da oslobodi bradu i tom prilikom presekao pogrešno uže i pao na zemlju sa 13 metara. Stabilan i komunikativan On je trenutno stabilan i komunikativan, a možda će biti potrebna operacija petne kosti. Pukla mu mala karlica,