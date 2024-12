Avionska nesreća u Južnoj Koreji, najmanje 177 osoba poginulo

Najmanje 177 osoba poginulo je u nedelju u avionskoj nesreći na južnokorejskom aerodromu Muan, objavila je vatrogasna služba.

Avion Džedžu era (Jeju Air) je pri sletanju otklizao s piste, udario u zid i zapalio se, javljaju mediji. Samo dve osobe su preživele, saopštila je Vatrogasna služba Južne Džele. Pretpostavlja se da je većina preostalih putnika i članova posade mrtva, prenosi CNN. Među poginulima u avionskoj nesreći je 82 muškarac i 83 žena, dok pol još 11 osoba nije poznat, navode vlasti. Footage of the Airplane crash in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/h4LXd9cghx