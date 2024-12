Najveća tajna (uspeha) generacije Z

Ono što generacija Z radi, i to sa lakoćom i prirodnošću, milenijalcima je „vau“, jer nam niko nije rekao da se to sme. Nije ni njima, ali razlika je u tome što oni nisu ni pitali

U momentu dok pišem ovaj tekst, studentske blokade i protesti uveliko su u svojoj četvrtoj nedelji. Svi komotno možemo da gledamo kako je to kad nam mladost i integritet onih za koje nam nije ni palo na pamet, ako ćemo iskreno, da mogu biti nosioci bilo kakve društene promene, drže lekcije o zajedništvu i borbi za to da dobro konačno pobedi. Ono što, u jeku te borbe, vidimo jeste i jedna korenita promena stava prema istim tim mladima, koji su sve do juče bili