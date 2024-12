Britanac u osmini finala Hongkonga

Britanski teniser Kameron Nori plasirao se u osminu finala turnira u Hongkongu, pošto je posle dva seta savladao Amerikanca Lernera Tiena 6:3, 7:5.

Nori, 49. teniser sveta, do pobede nad Amerikancem, 122. igračem na ATP listi, stigao je posle sat i 37 minuta. Britanac je u prvom setu napravio rani brejk, Amerikanac se u sedmom gemu vratio, ali Nori mu je još jednom oduzeo servis i došao do pozicije da servira za prvi set. Siguran je bio i poveo je sa 1:0. U drugom se vodila velika borba, Tien je imao brejk prednosti i šansu da dođe do izjednačenja u setovima, ali nije uspeo da potvrdi brejk. Nori je u nastavku