"Dokle će da me: Krije?Zvala ga je druga žena, a onda je nastao haos" Novi detalji u slučaju Milana Kalinića i devojke koja ga je prijavila za nasilje: "Ona je njega šutnula u međunožje"

Voditelja Milana Kalinića sinoć je prijavila devojka A. V. za nasilje, a izvor za "Blic" upućen u slučaj, otkrio je nove detalje drame koja se odigrala na Novom Beogradu.

Milanu Kaliniću je određena hitna mera zabarane prilaska, a kako "Blic" nezvanično saznaje ukoliko je prekrši može da završi u zatvoru u Padinsku Skelu. - Milan i ta devojka A.V. su se posvađali. Došlo je do fizičkog okršaja. Udarila je i ona njega, ali i on nju. Razlog njihovog sukoba bio je taj što ga je pozvala neka žena, a on je pored A.V. rekao da je kod drugarice i tu je počela čitava drama. A. V. mu je odbrusila "Dokle ćeš da me kriješ?" - priča izvor za