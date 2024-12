Kakve nas temperature očekuju za novogodišnje i božićne praznike

Direktor Republičkog hidrometorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslav Nikolić izjavio je danas da će Srbija u Novu godinu ući bez snega i sa temperaturom iznad proseka za ovo doba godine. „Očekujemo da će sutrašnja, novogodišnja noć biti relativno hladna i suva.

Minimalna temperatura koja se očekuje na širem području grada biće u intervalu od minus tri do nula, a na području Srbije od minus šest do nula“, rekao je direktor RHMZ-a Jugoslav Nikolić za Tanjug. Dodao je da se u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka očekuje pojava magle i niska temperatura tokom jutra, dok će se dnevna temperatura sutra kretati u intervalu od 3 do 8 stepeni, a na području Negotinske krajine biće i znatno više, oko 13 stepeni. Nikolić je