Dečja bolnica Tiršova 2 biće završena do sredine 2027.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je jutros u Beogradu da će Univerzitetska dečja bolnica "Tiršova 2" biti završena do maja ili juna 2027. godine. Vučić je prilikom obilaska gradilišta "Tiršove 2" rekao da radovi idu 45 dana ispred roka, navodeći da je danas na terenu 110 radnika. "Ja mislim da Tiršova primi 170.000 naše dece na godišnjem nivou i to pokazuje koliki je značaj za naše mališane da imaju najbolju moguću negu, najbolju zdravstvenu uslugu, najbolje lekare i opremu", kazao je on. Dodao je da osnovni ugovor za izgradnju iznosi 118 miliona evra, dok će sa opremom to iznositi 150 ili 160 miliona. Nova bolnica imaće 62.000 kvadratnih metara, pet etaža pod zemljom i šest iznad. {Video1:}

(Beta, 31.12.2024)