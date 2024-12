Zoran jedini na svetu živi sa veštačkim srcem punih 7 godina: Ima samo jednu želju, a vreme mu ističe, lekari mu kažu: "Dobio si žuti karton, ne smeš i crveni!"

Zoran Milićević (52) iz Beograda jedini je pacijent na svetu koji živi sa veštačkim srcem punih 7 godina, i na prelazu ove stare, 2024. u Novu, 2025. godinu, on i njegova porodica imaju samo jednu ženu - da se pojavi donor i da dobije novo srce, a ne da još jedan deveti decembar dočeka uz aparat težak 7 kilograma, uz koji i diše, i spava, i šeta... Koji ga održava u životu.

Devetog decembra 2024. godine bilo je tačno 7 godina kako u Zoranovim grudima, kuca u potpunosti veštačko srce, i isto toliko čeka novi organ. Život na baterije i na struju svih ovih godina Zorana je vinuo u sam "vrh". Prvo, on je prvi Srbin kojem je ugrađena veštačka pumpa, onda se nakon toliko godina ispostavilo i da je čovek koji najduže živi bez svog srca, ne samo u našoj zemlji, već i u svetu. - To možda zvuči kao veliki uspeh, ali nažalost to nije uspeh.