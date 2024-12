Proizvodnja 'fiat grande pande' u Srbiji počinje u trećoj nedelji januara

Serijska proizvodnja "fiat grande pande" u Stellantisovoj fabrici u Kragujevcu ipak nije počela u decembru, kako je najavljeno, ali će početi u trećoj nedelji januara.

Početak proizvodnje najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je naglasio da će to dosta doprineti rastu BDP-a Srbije. "Nemojte da zaboravite da nam u trećoj nedelji januara počinje serijska proizvodnja 'fiata pande'. Da će to drastično da doprinese našem rastu BDP-a. A baš nam je problem za prvi kvartal upravo zbog visokog prvog kvartala ove godine. Tako da će to da nam diže celu godinu", rekao je Vučić za RTS, prilikom obilaska gradilišta dečje bolnice