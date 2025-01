Kraj ere jeftinog gasa: Ukrajina zatvorila ruski gasovod ka Evropskoj uniji

BBC News pre 2 sata | Nik Torp - Dopisnik iz

Reuters Gasovod iz sovjetskog perioda ulazi u Ukrajinu kod ruskog sela Sudža, koje su okupirale ukrajinske snage tokom prodora u region Kurska

Ruski gas više ne protiče kroz Ukrajinu do zemalja Evropske unije pošto je istekao petogodišnji ugovor o isporuci, a time i decenijska saradnja Rusije i zemalja EU na ovom polju.

Ukrajina neće dozvoliti da Rusija „zarađuje dodatne milijarde na našoj krvi", kaže ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski.

Iz poljske vlade smatraju da je prekid isporuke „još jedna pobeda" nad Moskvom.

Evropska unija je pripremljena za ovu promenu i većina članica bloka će se sa njom izboriti, kažu iz Evropske komisije.

Moldavija, koja nije deo EU, već se suočava sa nestašicama gasa.

Rusija i dalje može da dostavlja gas u Mađarsku, Tursku i Srbiju preko Turskog toka, gasovoda koji prolazi preko Crnog mora.

Ruska kompanija Gasprom potvrdila je da su isporuke preko Ukrajine u Evropu zaustavljene 1. januara u 6.00 sati po centraloevropskom vremenu.

Moskva je isporuke gasa preko Ukrajine sprovodila od 1991.

Iako su trenutne posledice blage, stateški i simbolički uticaj na celu Evropu je ogroman.

Rusija je izgubila važno tržište, ali njen predsednik Vladimir Putin kaže da će najviše ispaštati zemlje Evropske unije.

EU je znatno smanjila uvoz gasa iz Rusije od početka invazije na Ukrajinu 2022. godine, ali nekoliko zemalja na istoku bloka i dalje prilično zavisi od ruskog gasa, koji Moskvi donosi godišnje prihode od pet milijardi evra.

Udeo ruskog gasa u ukupnom uvozu tog energenta u EU bio je 40 odsto 2021, dok je u 2023. iznosio manje od 10 odsto, pokazuju podaci.

Ali, neke članice poput Slovačke ili Austrije, nastavile su da uvoze značajne količine gasa iz Rusije.

Austrijsko regulatorno telo za energetiku ne očekuje smetnje u snabdevanju pošto je ta zemlja napravila rezerve i počela da uvozi gas od više različitih dobavljača.

U Slovačkoj je zaustavljanje isporuke kroz Ukrajinu dovelo do ozbiljnih tenzija, jer je kroz tu centralnoevropsku državu prolazi glavni gasovod kojim je ruski gas stizao do Austrije, Mađarske i Italije, a Slovačka je za to naplaćivala i tranzitne takse.

Sada će Slovačka morati da plati više za dotok gasa drugim gasovodima, kažu slovački zvaničnici.

Cene tog energenta za potrošače će porasti u 2025, objavili su početkom decembra iz energetskog nadzornog tela Slovačke.

Prekid ugovora o isporuci gasa imaće „drastične" posledice po zemlje Evropske unije, ali ne i po Rusiju, smatra slovački premijer Robert Fico u sredu, prenosi Rojters.

Fico, koji je bio u iznenađujućoj poseti Moskvi, gde se susreo sa Putinom, prošlog petka je zapretio da će obustaviti isporuku električne energije Ukrajini.

Zelenski je zbog toga optužio Fica da pomaže Putinu „da finansira rat i slabi Ukrajinu".

„Fico uvlači Slovačku u pokušaje Rusije da prouzrokuje još patnje Ukrajincima", smatra Zelenski.

Poljska je ponudila pomoć Kijevu ako Slovačka prekine dostavu struje, koja je za Ukrajinu ključna zato što su njena postrojenja za proizvodnju električne energije pod stalnim ruskim napadima.

Postoje alternativni gasovodi za međunarodno tržište, poput onih u Hrvatskoj, Nemačkoj i Poljskoj, kaže Radoslav Sikorski, poljski ministar spoljnih poslova, za BBC.

„Treba koristiti te rute kako Rusija ne bi zarađivala od prodaje nafte i gasa Evropskoj uniji", smatra.

Poljska uvozi gas iz Amerike, Katara i Severnog mora, dodaje.

„Koliko ja znam, sve zemlje imaju alternativne rute na raspolaganju", kaže Sikorski.

Moldavija, koja nije deo EU, mogla bi da bude značajnije pogođena istekom ugovora.

Veliki deo struje dobija iz elektrane koja radi na ruski gas.

To je izvor električne energije i za Transnistriju, odmetnutu moldavsku oblast koju podržava Rusija, u kojoj živi oko 300.000 ljudi i koja je smeštena na granici sa Ukrajinom.

Gasprom je saopštio 28. decembra da će obustaviti isporuke gasa Moldaviji 1. januara zbog neizmirenih dugovanja.

Moldavski premijer Dorin Recean je negirao navode o dugu i optužio Rusiju da koristi „energente kao političko oružje".

Potez ruske kompanije će ostaviti Transnistriju „bez osvetljenja i grejanja u sred zime", dodao je on u objavi na društvenim mrežama.

Transnistrija je ostala bez grejanja i tople vode „zbog privremene obustave dotoka gasa" u 7.00 sati po lokalnom vremenu u sredu, saopštili su iz energetske kompanije Tirasteploenergo na platformi Telegram.

Stanovništvu savetuju da se obuku toplo, da se porodice okupljaju u jednoj prostoriji, okače ćebad ili debele zavese na prozore i koriste električne grejalice.

Očekuje se da će u sredu uveče temperatura pasti ispod nule.

Bolnice i dalje dobijaju gas, kazali su iz kompanije.

Vlada preduzima mere kako bi se osiguralo stabilno snabdevanje strujom, ali se poziva stanovništvo da štedi energiju, kazao je Konstantin Borosan, ministar energetike Moldavije.

Od sredine decemebra na snazi je vanredno stanje u energetskom sektoru te zemlje, koje će trajati ukupno 60 dana.

Moldavska predsednica Maja Sandu optužuje Kremlj za „ucenu", čiji je cilj da destabilizuje Moldaviju pred opšte izbore 2025.

Evropska unija je alternativu za ruski gas pronašla u tečnom naftnom gasu iz Katara i Amerike, kao i gasu koji preko gasovoda stiže iz Norveške od početka ruske invazije na Ukrajinu.

Evropska komisija je u decembru predstavila plan da potpuno zameni dotok ruskog gasa kroz Ukrajinu drugim izvorima.

