Od danas novi uslovi za odlazak u penziju u Srbiji

Od danas važe novi uslovi za odlazak u penziju u Srbiji pa će žene moći da se penzionišu sa navršene 63 godine i deset meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Za muškarci uslovi su nepromenjeni, pa oni kao i do sada u starosnu penziju mogu da odu sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža. Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene pomeraju se za po dva meseca sve do 2032, kada će biti izjednačeni sa uslovima propisanim za muškarce - 65 godina života uz minimalnih 15 godina staža osiguranja. Do ove godine bilo je pomeranja uslova i za prevremenu starosnu penziju, koji su u 2024. izjednačeni