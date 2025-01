Hil: Ova 2025. će biti dobra za odnose SAD i Srbije, želim i više američkih investicija

BEOGRAD - Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kristofer Hil ocenio je da će 2025. biti dobra godina za odnose SAD i Srbije i naglasio da u narednoj godini želi da vidi više američkih investicija, veću trgovinsku razmenu a i više međusobnih poseta.

"Smatram da će to biti dobra godina za odnose između SAD i Srbije, ali mislim da zaista treba da ostanemo bliski, da imamo dobru komunikaciju jer mislim da će ovo biti veoma važna vremena", rekao je Hil za Tanjug na pitanje kako vidi Srbiju, svet i srpsko američke odnose u 2025. godini. Ambasador je naglasio da smatra da SAD imaju mnogo zajedničkog sa Srbijom. "To prevazilazi politiku. To prevazilazi ekonomiju. To se zapravo odnosi na ljude. I mislim da smo mnogo