Ovo je kuća ubice sa Cetinja, krio se od policije u svom domaćinstvu: Prvi komšija ispričao najnovije detalje o Aleksandru Martinoviću! (foto)

Monstrum iz Cetinja, Aleksandar Martinović koji je u masakru ubio 12 ljudi, pa sebe od ranije je bio poznat policiji po nasilničkom ponašanju ali komšije kažu da sa njim nisu imali probleme. - On se nije svađao ni sa kim iz komšiluka.

Bio je miran, pošten i povučen. Šta se to desilo juče, niko ne zna. Da li je kriv alkohol ili nešto drugo to nikad nećemo saznati - kaže jedan od prvih komšija za agenciju RINA. On dodaje da je Martinović bio vrhunski majstor auto-lakirer i da nije bio oženjen. Takođe, ispred Martinovićeve kuće nalaze se jake policijske snage koje obezbeđuju mesto uviđaja. Kako je rekla jutros tužiteljka Andrijana Nastić, žrtve su ubijene na različitim lokacijama. - Aleksandar