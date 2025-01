Mraz, zubato sunce i vetar – temperatura do 14 stepeni

Nakon jutarnjeg mraza i temperatura u minusu, u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije. Duvaće vetar, na planinama povremeno jak. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni.

Ujutru slab i umeren mraz i lokalna pojava magle, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i u planinskim predelima povremeno jak. Najniža temperatura od minus šest do nule, a najviša dnevna od osam do 14 stepeni. Na severu i zapadu Srbije se tokom noći očekuje naoblačenje, koje će u Vojvodini mestimično doneti kišu. U Beogradu će posle jutarnje magle biti sunčano i toplije, sa temperaturom do deset stepeni. Oblačno i kišovito