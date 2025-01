"Upoznao sam cecu, nisam znao ko je": Mali Alen je igrao Džeja u filmu "Nedelja", a evo šta je folk diva uradila čim ga je videla

Alen Selimi je tumačio lik mladog Džeja Ramadanovskog u filmu "Nedelja" i pobrao simpatije mnogih.

On je posle prvog angažmana prestao da prodaje ruže u Skadarliji i sada vredno radi kako bi imao blistavu budućnost. - Želim da bežim od mog kraja, da imam bolji život. Da živim bilo gde, samo da mi bude bolje - rekao je nedavno Alen, koji se ponekada vrati u gorepomenutu ulicu. - Sada u Skadarliju dolazim samo zbog drugova. Bilo je lepo dok smo radili, to je uglavnom bilo uveče. Svi su me zapamtili, kada prođem tuda javljaju mi se. Nedostaje mi malo taj posao,