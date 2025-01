Pašalić o objavljivanju podataka iz pasoša: Poverenik je adresa, a ne ja

Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas FoNetu da slučaj studenata Lazara i Luke Stojakovića, čiji su podaci iz pasoša objavljeni u medijima, nisu njegova, već ingerencija poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.

On je na taj način odgovorio advokatu Ahmedu Delimeđcu koji traži reakciju ombudsmana, jer smatra da su takvim postupanjem medija ugrožena prava dvojice studenata i „stavljena im meta na čelo“. Pašalić je napomenuo da je on 24 sata tu i da braća Stojaković i njihov advokat mogu da mu se obrate kako bi se utvrdilo to što tvrde – koja prava i na koji način su im ona ugrožena. „Ukoliko neko smatra da mu je ugrožen život i bezbednost, prava adresa je policija. Ukoliko