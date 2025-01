Zelenski: Tramp može da nam pomogne da zaustavimo Putina

Predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski rekao je večeras da bi novoizabrani predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp mogao da ima odlučujući ulogu za ishod rata sa Rusijom. - Tramp može da bude odlučujući u ovom ratu.

Mislim da je ovo za nas najvažnije. On, njegovi kvaliteti - to jesu, on je sposoban da bude odlučujući u ovom ratu. On je u stanju da zaustavi Putina - tačnije, da nam pomogne da zaustavimo Putina. On to može - rekao je Zelenski u intervjuu ukrajinskoj televiziji, preneo je Unian. Zelenski je napomenuo da je već imao nekoliko razgovora sa novoizabranim predsednikom SAD i da je, prema njegovom mišljenju, Tramp "snažan i nepredvidiv" i da se nada da će ta njegova