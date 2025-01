Barselona bez problema u Kupu Kralja

Fudbaleri Barselone plasirali su se u osminu finala Kupa Kralja, pošto su ubedljivo pobedili Barbastro 4:0

Katalonci su kao gosti do prednosti došli u 21. minut, kada je Garsija doneo počenu prednost. Na promenu rezultata čekalo se do samo 10 minuta, jer je Levandovski na 2:0 povećao golom u 31. minutu. To je bio rezultat prvih 45 minuta, a onda je Poljak svoj drugi pogodak postigao u 47. minutu, da bi Tore konačnih 4:0 postavio u 56. Ranije tokom dana je Betis sa 1:0 porazio Uesku u gostima, dok je Osasuna sa 2:1 izbacila Tenerife, takođe na gostovanju. Kup Kralja