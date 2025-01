(Mapa) najnovije upozorenje RHMZ: U ovom delu Srbije temperatura sutra pada na skoro -20 stepeni! Popaljeni meteoalarmi zbog opasnog vremena, slede temperaturni šokovi

Danas tokom prepodneva očekuje se slab i umeren mraz, mestimično niska oblačnost, dok se magla pretežno očekuje u Sremu, na širem području Beograda, u Šumadiji, kao i u dolini Velike, Južne i Zapadne Morave. U pojedinim delovima zemlje temperatura sutra pada do skoro -20, a već u ponedeljak imaćemo veliki temperaturni skok i temperature do čak 15 stepeni! Lepo vreme zadržaće se i za Božić, a novo zahlađenje uslediće oko 10. januara.

Sneg je juče prvo počeo da pada u zapadnoj Srbiji, a potom se proširio na ostatak zemlje, a zavejalo je i u prestonici. Ovoga jutra, na Zlatiboru je i dalje teška situacija zbog količine snega koji je padao sve do 2 sata ujutru. Tokom današnjeg dana biće malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i hladno, najavljuje RHMZ. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura od 1 do 7 stepeni. Prema podacima