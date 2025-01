Srbija dobila rok oko sankcija NIS! Poznato koliko imamo dana da se spremimo: Formiraju se dva tima, Vučić će pričati i s Putinom

Srbija ima rok od 30 dana da sagleda situaciju oko sankcija NIS-a, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. On je izjavio na sednici vlade da će SAD uvesti sveukupne sankcije NIS-u, ne samo finansijske i dodao da će to biti direktne sankcije našoj naftnoj kompaniji, kao i da će SAD pre 15. januara izaći zvanično sa tom odlukom.

"Ono što sam pitao i dobio precizan odgovor je koliki nam je rok, koliko vremena imamo. Danas ću imati razgovore sa Hilom koji ima kontakte sa telima koja donose odluke o sankcijama za NIS. Daće nam 30 dana da sagledamo situaciju, pa za 60 dana. Oni će do 15. januara izaći sa tom odlukom, mi do 15. februara moramo da znamo šta radimo", rekao je Vučić. On je dodao da nas to dovodi u veoma tešku poziciju. To znači, kako je rekao, da će oni pre 15. januara izaći